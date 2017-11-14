"Грузинский марш" устроил акцию против "ЛГБТ-пропаганды в футболе"

В ходе товарищеского матча сборных Грузии и Белоруссии в Кутаиси, лидеры и активисты радикальной организации "Грузинский марш" устроили шумную акцию против вице-капитана сборной Грузии Гурама Кашии, который несколько дней назад появился на поле с повязкой цветов ЛГБТ-сообщества, выражая тем самым поддержку жертвам насилия в отношении представителей сексуальных меньшинств.

Акция "Грузинского марша" вылилась в стычки с полицией после того, как противники Гурама Кашии сожгли флаг ЛГБТ и стали бросать файеры. Проникнув на Кутаисский стадион в ходе товарищеского матча сборных Грузии и Белоруссии, активисты организации "Грузинский марш" публично сожгли флаг ЛГБТ, стали бросать файеры, выкрикивая оскорбления в адрес вице-капитана сборной Грузии, капитана голландской команды "Витес" Гурама Кашии, появившегося в ходе одного из матчей чемпионата Нидерландов с повязкой цветов ЛГБТ-сообщества.

Это не первая акция "Грузинского марша" против Гурама Кашии. Предыдущие состоялись в Тбилиси – рядом с федерацией футбола Грузии и независимой телекомпании "Рустави-2", которые выступили в поддержку футболиста и осудили любые проявления насилия против сексуальных меньшинств. Уже после событий на Кутаисском стадионе Гурам Кашия заявил, что нисколько не сожалеет о повязке в защиту сексуальных меньшинств и никогда не откажется играть за сборную Грузии, как того требует "Грузинский марш".