Белград: объявлены приговоры поджигателям посольства США

Суд в Белграде приговорил четырех человек к условным срокам за участие в поджоге посольства США в 2008 году. Приговоры от пяти до шести месяцев условно вынесены Дежану Вуковичу, Драгану Маринкову, Марко Новитовичу, Милану Томасу. Дополнительно они получат два года испытательного срока.

Все четверо признаны виновными в том, что бросали камни, файеры и другие зажигательные предметы в здание посольства, пытаясь поджечь его. Четверо других обвиняемых по делу были оправданы из-за отсутствия доказательств.

Приговоры стали результатом повторного судебного разбирательства, назначенном апелляционным судом в связи с нарушениями в первоначальном процессе.

Демонстранты пытались штурмовать посольство США в Белграде и в феврале 2008 года подожгли его часть. В то время десятки тысяч людей вышли на улицы столицы Сербии, чтобы выразить протест против провозглашения независимости Косово несколькими днями ранее. При пожаре погиб 20-летний человек. Десятки получили ранения в результате насилия, в том числе и нападений на несколько европейских посольств, которым причинили меньше ущерба.

До сих пор поджигатели оставались на свободе. В июле сербские прокуроры обвинили пятерых полицейских в том, что они не смогли обеспечить охрану дипломатической миссии США. Вашингтон был решительным сторонником независимости Косово от Сербии и США были одной из первых стран, признавших новое государство. Сербия и Россия относятся к меньшинству стран, которые не признают независимость Косово.