В Белоруссии осудили священника из РФ по обвинению в сутенерстве

Суд в белорусском городе Витебске вынес приговор российскому православному священнику, обвиняемому в сутенерстве. Его осудили к 5 годам и 6 месяцам колонии с конфискацией имущества. Обвиняемый не признал себя виновным. На оглашении приговора представители российского посольства не присутствовали.

39-летнего отца Николая (Киреева) признали виновным в "покушении на организацию и использование занятия проституцией другими лицами, сопряженные с вывозом за пределы государства лиц для занятия проституцией". При этом преступление "не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам".

Суд проходил в закрытом режиме, так как дело касалось преступлений в половой сфере – "в целях предотвращения разглашения сведений об интимных сторонах жизни участвующих в деле лиц либо сведений, унижающих их достоинство". Для безопасности потерпевших, по словам судьи, им даже изменили анкетные данные.



Отца Николая, жителя поселка имени Морозова Всеволожского района Ленинградской области, задержали на автовокзале в Витебске 3 августа, когда он пытался сесть в автобус вместе с 20-летней и 30-летней женщинами. Следствие выяснило, что иерей храма святых апостолов Петра и Павла (позже, когда он уже был под следствием, Николая Киреева отстранили от церковной службы) пытался вывезти в Санкт-Петербург для занятий проституцией двух жительниц Витебска. Вербовка путем уговоров и обещаний происходила через интернет: священник переписывался с женщинами в течение апреля – августа этого года.

Как утверждает следствие, это была не первая его попытка вербовки проституток. Подобным образом в январе – феврале 2017 года он вербовал жительниц Гомеля. Преступление в тот раз тоже удалось предотвратить: посредницу Киреева, гражданку Таджикистана, задержали перед самой посадкой в поезд Гомель – Санкт-Петербург. Позже женщину осудили на 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В колонии общего режима она увидела телесюжет о задержании священника в Витебске, в котором узнала своего бывшего сообщника.

Еще до оглашения приговора Киреев обратился к журналистам и заявил, что никого не вывозил, а только сам пытался выехать в Россию. После оглашения приговора Киреев заявил, что с приговором не согласен и намерен его обжаловать.

Белорусский правозащитник Павел Левинов присутствовал на оглашении приговора 14 ноября и ответил на вопросы Радио Свобода:

– Уголовное дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, туда не допускали ни правозащитников, ни журналистов. Допустили лишь на оглашение приговора. Общественный интерес к этому делу был значительный, но закрытость судебного заседания этот интерес немного погасила. Обвиняемый ни словом не обмолвился (хотя у него была такая возможность) о том, что в отношении его применялись какие-то недопустимые методы ведения предварительного следствия. Но он успел до оглашения приговора сказать, что не виновен, что никого никуда не вербовал и никого никуда не вывозил. По его словам, он покупал билет до Санкт-Петербурга только для себя, и почему следствие пришло к выводу, что он на этом автобусе пытался еще кого-то куда-то вывести, – ему непонятно.

– Присутствовали ли на суде представители российского посольства?

– К сожалению, никого не было. Я тоже отметил этот факт. Я обратился к работникам суда с вопросом, было ли проинформировано вообще российское посольство о данном случае. Устно мне сказали, что было. Но никаких представителей российской дипмиссии на оглашении приговора не было. Как и представителей церкви. Вызывает удивление тот факт, что и потерпевших не было при оглашении приговора. Их фактически никто не видел. Поэтому невольно задаешься вопросом "А был ли мальчик?". Это мое субъективное мнение, а оно складывается из-за недостатка информации. А информацию от общественности скрыл суд, – отмечает Павел Левинов.

С момента задержания Киреев находился под стражей в Витебском СИЗО. В Русской православной церкви надеялись, что отца Николая выдадут для рассмотрения дела в Россию. Однако в соответствии с белорусским законодательством "преступление, совершенное на территории Республики Беларусь, расследуется белорусскими правоохранителями в соответствии с национальным законодательством".