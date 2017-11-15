В Хабаровском крае разбился пассажирский самолет. По данным МВД, погибли восемь человек. Как сообщили Сибирь.Реалии в пресс-службе "Хабаровского аэропорта", выжила трехлетняя девочка, она госпитализирована.

Самолет Л-410 утром вылетел из Хабаровска и разбился при заходе на посадку в двух километрах от аэропорта Нелькана. На его борту находились два члена экипажа и семь пассажиров. Причины авиакатастрофы выясняются. Возбуждено уголовное дело.