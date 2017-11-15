Австралия легализует однополые браки до конца года

В Австралии избиратели проголосовали за легализацию однополых браков. За легализацию высказались почти 62 процента избирателей при участии 79,5 процентов от всех жителей с правом голоса.

Референдум не имеет обязательной силы, однако австралийские власти заявили, что изменят законодательство страны до конца этого года.

Голосование длилось восемь недель и проходило по почте. В нем приняли участие почти 13 миллионов человек.

