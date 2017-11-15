Губернатор Хакасии посоветовал бедным собирать ягоды

Глава Хакасии Виктор Зимин посоветовал небогатым муниципалитетам собирать ягоды, варить тушенку и продавать их на рынке чтобы поправить финансовое положение.

В ходе прямой линии Зимин высказал обиду на одного из бывших глав муниципалитета, который жаловался на недостаток финансирования и поэтому ушел в отставку. "Сварите тушенку, на рынке продайте... Бабушек сконцентрируйте. Вы же в тайге живете, соберите ягоды, продайте", - цитирует главу республики информационное агентство "Хакасия".

Он также упрекнул бывшего подчиненного в том, что тот жаловался в газете "Шанс" как трудно выживать в поселении без поддержки власти. "Только и могут, что написать в какую-то блуждающую газету или информагентство... Сидит... кресло, книга амбарная...", - сказал Зимин.

Ранее сообщалось, что депутаты Верховного совета Хакасии попросили у правительства России более 28 млрд рублей из-за "катастрофической ситуации". Она связана с потерями доходной части бюджета и угрожает республике дефолтом.