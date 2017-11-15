Военные в Зимбабве арестовали президента Роберта Мугабе

Военные в Зимбабве поместили под арест президента страны Роберта Мугабе. Об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс. Ранее армия задержала министра финансов и взяла под контроль зданиетелерадиокомпании. При этом они отрицают, что в стране совершен государственный переворот, и утверждают, что Мугабе и его семье ничего не угрожает. Они заявляют, что их действия направлены против "преступников" в окружении лидера Зимбабве.

По данным местных СМИ, Мугабе, который находится у власти с 1980 года, готовится подать в отставку, а его преемником станет не его жена, как сообщалось ранее, а вице-президент Эммерсон Мнангагва. На прошлой неделе 93-летний лидер Зимбабве отправил Мнангагву в отставку, обвинив его в подготовке государственного переворота. Мнангагва рассматривался в качестве возможного преемника Мугабе и пользовался поддержкой армии. Глава вооруженных сил страны заявил о готовности "вмешаться", чтобы остановить политический кризис.



Накануне в Хараре были слышны взрывы и выстрелы, в том числе около резиденции Мугабе. Агентство Reuters сообщило, что рядом со столицей Зимбабве было замечено перемещение бронетехники и танков.