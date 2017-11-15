Макрон: "Европа не должна отталкивать от себя Трампа и Путина"

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский Союз не должен "отталкивать от себя" таких лидеров, как Владимир Путин и Дональд Трамп, даже несмотря на то, что, по мнению Макрона, их политика не всегда соответствует европейским ценностям.

"Если вы просто начнете отталкивать их от Европы - вы их потеряете" - сказал Макрон в интервью Би-би-си. Говоря о президенте России, французский лидер отметил, что, по его мнению, действия Путина основаны на "паранойе, чувстве угрозы и ощущении необходимости защищаться от нее" - причем, по мнению Макрона, исторически Россия всегда была связана с Европой и будет связана с ней в будущем. Макрон вновь заявил о необходимости диалога, выразив надежду, что мнения и действия таких лидеров, как Путин и Трамп, могут со временем измениться.

Президент Франции, вступивший в должность около полугода назад, вновь заявил, что будет добиваться реформы ЕС. Он отметил, что Европе необходима некая объединяющая идея, "большой нарратив", а не просто приверженность общему рынку и единой фискальной политике. По словам Макрона, эта идея должна быть основана на ценностях свободы и толерантности. Наличие такой, общей для Запада, идеи, по мнению Макрона, может помочь победить радикальную исламистскую пропаганду.