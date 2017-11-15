"Легко ли быть молодым"? 30 лет спустя. Эфир в 21:05

В 1987 на советские экраны вышел документальный фильм Юриса Подниекса "Легко ли быть молодым". Он взорвал общество и показал молодое поколение, готовое к переменам и не желающее жить по-старому. 30 лет спустя мы снова задаем тот же вопрос и пытаемся понять, нужны ли молодежи перемены.

Гости программы - Александр Новиков, социолог, директор компании «Радость понимания» и Евгений Григорьев, режиссер фильма "ПроРок". Эфир в 21:05.