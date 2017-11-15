Европарламент принял резолюцию о начале проверки в отношении Польши

Европарламент принял резолюцию, которая предусматривает начало проверки в отношении Польши. По мнению депутатов, европейские ценности в этой стране находятся под угрозой. Если в ходе проверки установят, что Польша не соответствует ценностям ЕС, то у Варшавы могут отозвать право голоса в европейских структурах. Сама процедура проверки может занять несколько лет. В польском МИД резолюцию назвали инструментом политического давления.

Депутаты Европарламента заявили, в Польше нарушается принцип независимости судов и право граждан на свободу митингов. Резолюция Европарламента также призывает соблюдать права женщин и и не ограничивать свободный доступ к контрацепции. В Брюсселе, кроме прочего, осудили недавний марш польских националистов. На шествие 11 октября собралось около 50 тысяч человек. Участники говорили о противостоянии либералам и критиковали Евросоюз за политику в отношении беженцев.

В июле Сенат Польши утвердил план судебной реформы. Законодательство предусматривает увольнение нынешних судей Верховного суда, за исключением утвержденных президентом. Оно также дает полномочия президенту регулировать составы судов. Варшава отклонила критику Евросоюза. В польском правительстве подчёркивают, что законодательство является внутренним делом Польши.

В 2016 году власти Польши рассматривали законопроект, авторы которого предлагали ввести штрафы и уголовную ответственность за аборты для женщин и врачей. Рассмотрение законопроекта вызвало массовые акции, они получили название "чёрный протест". Позднее парламент Польши отклонил этот законопроект.

