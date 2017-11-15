Сбившая "пьяного мальчика" Ольга Алисова получила три года колонии

Ольгу Алисову, которая 23 апреля насмерть сбила в Балашихе шестилетнего мальчика, приговорили к трем годам колонии-поселения. Железнодорожный городской суд Московской области также обязал Алисову выплатить родным погибшего ребенка два с половиной миллиона рублей.

Дело Алисовой вызвало общественный резонанс из-за того, что первичная экспертиза выявила в крови погибшего шестилетнего мальчика дозу алкоголя, которая соответствует сильнейшей степени опьянения. Позднее врача, который проводил экспертизу, обвинили в халатности.

Родственники погибшего ребенка заявляли, что дело в отношении Алисовой возбудили только после сообщений в СМИ, а часть доказательств, в том числе записи с камер видеонаблюдения, были уничтожены, отмечает РБК.

Сама Алисова в суде заявила, что погибший мальчик "был лишен присмотра и защиты", а ответственность на него несут родители. В прокуратуре утверждают, что Алисова сбила ребенка из-за того, что разговаривала по телефону и "неправильно оценила дорожную обстановку".