Собчак выдвинется на выборы от партии "Гражданская инициатива"

Ксения Собчак выдвинется на президентские выборы в качестве кандидата от партии "Гражданская инициатива".

"Идеология и ценности "Гражданской инициативы" соответствует моим представлениям о будущем народов России, о свободе, о правах человека. О России, как о европейской стране, устремлённой в будущее. Мы по-прежнему призываем к объединению все демократические силы. Только объединившись, забыв о разногласиях и неудовлетворенных амбициях, мы можем победить", – заявила Собчак.

Лидер "Гражданской инициативы" Андрей Нечаев также призвал к объединению демократических партий вокруг Собчак.

Политическая партия "Гражданская инициатива" была создана в 2013 году. Ее возглавляет Андрей Нечаев, который в 1992-1993 годах занимал пост министра экономики страны.

Ксения Собчак 18 октября официально объявила о намерении участвовать в президентских выборах. Она называет себя кандидатом "против всех". СМИ сообщали о возможной причастности администрации президента к выдвижению Собчак. Сама телеведущая отрицает связь с Кремлем.

Ранее Собчак предлагали стать кандидатом в президенты от "Партии народной свободы" (ПАРНАС). Вопрос о выдвижение телеведущей от "Гражданской инициативы", как ожидается, будет рассмотрен на съезде партии в 20-х числах декабря.