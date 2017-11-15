Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Группа демократов объявила о начале процедуры импичмента Трампа

Президент Дональд Трамп

Группа представителей демократической партии в Конгрессе США объявила о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Шесть демократов во главе с сенатором Стивеном Коэном опубликовали документ, в котором обвинили президента в нарушении американской Конституции.

Авторы инициативы приводят в пример увольнение директора ФБР Джеймса Коми, а также давление на суды и органы правосудия. Группа демократов также вменяет президенту в вину уклонение от публикации своих налоговых деклараций. Обращение конгрессменов было передано в Палату представителей.

Конституция США предусматривает возможность импичмента президента. Для этого необходимо собрать большинство голосов в палате представителей, а затем заручиться поддержкой двух третей членов Сената.

В июле в Конгресс внесли предложение об импичменте, но оно не нашло поддержки среди конгрессменов. В качестве альтернативы демократы предложили учредить независимую комиссию и поручить ей выяснить, был ли во время президентской гонки сговор между командой Трампа и Кремлем.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG