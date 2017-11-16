Миллиардер Рыболовлев продал картину да Винчи за рекордную сумму

Картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира", принадлежащая российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву, продана на аукционе Christie's в США за рекордную сумму – более 450 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Картина с изображением Христа в одежде эпохи Возрождения была написана приблизительно в 1500-м году. Это одна из около двадцати известных живописных работ Леонардо да Винчи, и единственная остававшаяся в частном владении. Долгое время она считалась утраченной.

Дмитрий Рыболовлев приобрел картину в 2013 году за 127 миллионов долларов.

Дмитрий Рыболовлев приобрел картину в 2013 году за 127 миллионов долларов.

По данным Forbes, Рыболовлев занимает 15 место в рейтинге богатейших людей России. Его состояние оценивается в7,3 миллиарда долларов. До 2010 года он являлся фактическим владельцем "Уралкалия". В настоящий момент владеет футбольным клубом "Монако" и контролирует крупнейший банк Кипра Bank of Cyprus.