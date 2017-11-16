США следят за законопроектом о СМИ - иностранных агентах в России

Государственный департамент США внимательно следит за судьбой российского законопроекта, позволяющего признавать СМИ иностранными агентами, и тем, как он будет исполнен. Однако в Вашингтоне считают, что в России неправильно истолковывают американский аналог этой инициативы - закон США о регистрации иностранных агентов (FARA), заявил ТАСС официальный представитель внешнеполитического ведомства.

"Мы внимательно следим за тем, станет ли этот законопроект законом и как он будет применяться", - отметил он, добавив, что в США обратили внимание на то, что "в официальных российских заявлениях данный законопроект увязывается с требованием Минюста США к RT зарегистрироваться в соответствии с FARA".

​"Как мы говорили своим российским собеседникам, FARA обеспечивает транспарентность, не ограничивая право на свободу слова, - заметил представитель Госдепартамента. - Закон не нацелен на агентов иностранной стороны из какой-то конкретной страны. FARA не ограничивает публикацию материалов, а требует лишь регистрации (в качестве иностранного агента), упоминания при распространении материалов о том, что это делается от имени иностранной стороны, и учета информации. Некоторые страны утверждают, что FARA используется как средство ограничения политической свободы, такие утверждения ошибочны".

По словам представителя Госдепартамента, "FARA не препятствует реализации права на свободу слова, не регулирует содержание распространяемой информации, не ограничивает осуществление агентом лоббистской деятельности или публикации информации". "Что касается финансирования, то FARA не вводит никаких ограничений и не запрещает получения средств из-за рубежа неправительственными организациями, действующими в США, и не облагает их налогами", - заметил он.

Корпорация "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" в заявлении в связи с принятием Государственной думой этого законопроекта отметила, что воздерживается от предположений - какие именно конкретные меры теперь могут принять в отношении иностранных СМИ власти России, и как эти меры затронут нашу медиаорганизацию.

Условия, в которых работают российские журналисты в США и американские – в России, существенно различаются, указывается в заявлении. RT и "Спутник" распространяют свою информацию в США свободно, в то время как корпорация "Радио Свободная Европа/Радио Свобода в России" не имеет доступа к кабельным сетям и была вынуждена прекратить сотрудничество с российскими партнерами из-за административного давления. Журналисты "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" в России подвергаются оскорблениям и даже становятся жертвами нападений.

"Радио Свободная Европа/Радио Свобода" отмечает, что задачей корпорации является предоставление честной и объективной информации для аудитории в разных странах мира, в том числе и в России. "Мы будем продолжать нашу журналистскую работу", – говорится в заявлении.​