Глава Хакасии запретил полеты авиации к отшельнице Агафье Лыковой

Глава Хакасии Виктор Зимин запретил полеты авиации к староверке-отшельнице Агафье Лыковой, которая живет в полном одиночестве в отдаленном районе этого сибирского региона – на территории заповедника в Западных Саянах.

Лыкова периодически получает продукты от главы соседней Кемеровской области Амана Тулеева, которые ей доставляют вертолетом. В ходе "прямой линии" с жителями Хакасии Зимин возмутился, что на помощь отшельнице "тратятся миллионы". По его словам, каждый житель республики хотел бы иметь такие бесплатные условия жизни. Зимин также считает, что власти соседнего Кузбасса "пиарятся" на помощи Лыковой. Отшельнице неоднократно предлагали переехать в более комфортные условия, сообщает ТАСС.

Комментируя заявление Зимина, в пресс-службе Кемеровской области отметили, что Кузбассу не пришлось бы вмешиваться, если бы власти Хакасии оказывали системную помощь Агафье Лыковой.

Лыкова живет в сибирской тайге на реке Абакан, в двух неделях ходьбы от ближайшего населенного пункта. Туда семья староверов бежала еще до ее рождения, спасаясь от сталинских репрессий. Отец Агафьи Лыковой умер в 1988 году. С тех пор она существует одна, ведя натуральное хозяйство и не пользуеясь электричеством и связью.