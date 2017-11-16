Навальный завел "секретный" телеграм-канал

К Телеграму в последнее время начали привыкать как к царству анонимных каналов – но, возможно, 15 ноября открылась новая эра в его истории. В этот день телеграм-канал завел Алексей Навальный. За первые часы он набрал 10 тысяч подписчиков, а к настоящему времени (полудню 16 ноября) на политика подписаны уже более 25 тысяч человек.

Сам Навальный первое время призывал своих сторонников рассказывать о его телеграм-канале, но не использовать для этого другие соцсети. "Попробуем сначала из рук в руки", – написал оппозиционер, когда у него было 55 подписчиков.

Через час к каналу Навального присоединились около тысячи человек, еще через два часа о канале написало издание Znak.com, а также телеканал "Царьград", который озаглавил заметку так: "Навальный жалуется: Сторонники не приходят и Telegram-канал не читают".

"Записали в тетрадочку: собирать подписчиков в секретном режиме получится не дольше, чем 2,5 часа. Потом ссылка всё равно утечёт", – написал после этого Навальный. Он также рассказал о том, как ездил с семьей в дом отдыха, якобы принадлежащий бизнесмену и владельцу телеканала "Царьград" Константину Малофееву:

"Нас там все ужасно любили. Подходило начальство и говорило, что поддерживает. Однажды на ужине принесли бутылку – комплимент вам от отеля. А потом ФСБ притащила в суд не только все записи с камер наблюдения (коридоры, ресепшн, прилегающая территория и так далее), где мы ходим по гостинице, но даже и все до одной бумажки, где мы что-то подписывали.

Я там случайно разбил фару квадроцикла, так даже квитанцию по оплате ремонта с моей подписью принесли. Весь этот ворох бумаг и записей служил подтверждением того, что я, типа, нарушаю подписку о невыезде. И я попал под домашний арест.

Это была история не о том, какие злодеи работают в гостинице "Царьградовцев". Конечно, любую гостиницу заставляют отдавать все данные обо мне и все записи камер наблюдения – такое сто раз было. А о том, что и внутри таких совершенно упоротых структур половина сотрудников – за нас. Просто они трусят ужасно".

Когда телеграм-канал оппозиционера набрал более 10 тысяч подписчиков, заметки о нем опубликовали TJournal и газета "Ведомости". Сам Навальный утром 16 ноября написал:

23 тысячи подписчиков. То есть я теперь у меня есть: блог, фейсбук, твиттер, одноклассники, вконтакт, ютюб-канал, ютюб-канал прямых эфиров, инстаграм, телеграм-канал. И везде желательно выдавать уникальный контент время от времени. Ну что тут можно сказать? Радуйся, Алексей, что в России снэпчатом не пользуются (хотя снэпчат проще всего – фоткайся, да приделывай себе кошачьи ушки).

Старожилы телеграма комментируют приход Навального кто с завистью, кто с оптимизмом.

Евгений Минченко:

Навальный хорошо зашёл в телегу.

По сути это конвертация подписчиков в других соцсетях в подписчиков в Telegram.

Будет очень быстрый рост. Думаю, что перешагнет порог в 100 тысяч подписчиков, обгонит какой-нибудь бессмысленный "Сталингулаг". Потолок - ближе к 400 тысячам (ибо имеет более 300 тысяч подписчиков в фейсбуке).

То есть главный бенефициар - это Дуров. Вырастет внимание к его платформе.

Повлияет ли это на главную целевую аудиторию телеграма - федеральные и региональные элиты? Не сильно. Они идеологизированными месседжами и пропагандой и так наелись.

А вот капитализация рынка Telegram-каналов в целом вырастет.

Федор Крашенинников

Главный эксперимент с Навальным в телеграмме - он вот в чем. Кириенковские мурзилки насоздавали чертову уйму анонимных каналов, в которых одно и тоже и бесконечный пиар друг друга по кругу. Все это делается за хорошие бабули, а потом разные умники говорят: ну да, телеграмм каналы очень влиятельные, они на всех влияют, включая тех, кто против власти, и создают нужный власти тон. Я считаю, что анонимные каналы, наполненные липовой аналитикой - это зло, от них надо отписываться и игнорировать. Реальный компромат и настоящие сливы- это редкость, при чем чаще всего неанонимная или полуанонимная. Поэтому у авторского канала Навального есть возможность испортить всю игру методологам еще и в телеграмме. Вот будет забавно, если он стремительно выйдет в топ, а все эти шептуны из кустов так и останутся со своими ботами и взаимным пиаром.

Пяр во время чумы

Смешно наблюдать, как в погоне за милостью будущего "флагмана" телеграма админы большинства "независимых" каналов склонили головы перед Навальным. Он уже не враг. Он потенциальный донор капитализации.

Всего на страницы Навального в упомянутых им социальных сетях подписаны в общей сложности более пяти миллионов пользователей.