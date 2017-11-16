Католическое Рождество на Украине объявлено выходным днем

Католическое Рождество на Украине объявлено официальным выходным днем. Соответствующие поправки приняла Верховная Рада, сообщает Украинская служба Радио Свобода.

Таким образом, нерабочим днем в стране теперь считается не только 7 января, когда Рождество отмечают православные и Украинская греко-католическая церковь, но и 25 декабря, когда его празднуют придерживающиеся григорианского календаря католики и протестанты.

В пояснительной записке к закону отмечается, что 25 декабря на Украине отмечают около трети всех христианских общин в стране.