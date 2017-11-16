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Католическое Рождество на Украине объявлено выходным днем

Иллюстративное фото

Католическое Рождество на Украине объявлено официальным выходным днем. Соответствующие поправки приняла Верховная Рада, сообщает Украинская служба Радио Свобода.

Таким образом, нерабочим днем в стране теперь считается не только 7 января, когда Рождество отмечают православные и Украинская греко-католическая церковь, но и 25 декабря, когда его празднуют придерживающиеся григорианского календаря католики и протестанты.

В пояснительной записке к закону отмечается, что 25 декабря на Украине отмечают около трети всех христианских общин в стране.

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