Мост "Потерянные берега"

На сайте назовимост.рф началось сетевое голосование, в котором россиянам предлагается выбрать название для будущего моста из России в аннексированный Крым.

Сайт предлагает пять вариантов: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост дружбы или Мост воссоединения. ТАСС сообщает, что эти названия родились "по итогам исследования общественного мнения на Крымском и Таманском полуостровах", проведенного Министерством транспорта РФ.

У "патриотической общественности" пока лидирует Крымский мост.

Но с этим названием может возникнуть путаница.

В Сети, впрочем, предлагают много других интересных вариантов.

Голосование продлится месяц, после чего выбранный вариант появится на картах и дорожных указателях, ведущих в сторону моста, сообщает ТАСС.

Статью о строительстве моста ​на днях опубликовала The New York Times - перевод этого текста можно найти на ИноСМИ.

Огромные издержки сопряжены не только с мостом, но и со связанными с ним железнодорожными линиями и автомагистралями, а также с новой автомагистралью через Крым. Хотя официально это отрицается, по словам экспертов, мост «съел» значительную часть бюджета, выделенного на строительство дорог и мостов по всей России. Правительство планирует повысить налог на бензин — отчасти чтобы оплатить развитие Крыма.

Полное название статьи - "Путинский мост в Крым будет загружен символическим смыслом больше, чем автомобилями" - является цитатой из комментария политолога Екатерины Шульман.

Это последний в серии мегапроектов, который очень любит президент Владимир Путин.

«Это демонстрация миру великих дел, которые Россия может сделать, — сказала Екатерина Шульман, политолог Академии народного хозяйства и государственного управления при президенте Российской Федерации. — Правительство, возможно, не сможет обеспечить безопасность, хорошее медицинское обслуживание и образование, но оно может обеспечить большие проекты. Если ты не можешь дать хлеба, то можешь по крайней мере организовать зрелища».

Мост длиной около 19 километров несет еще больший символизм, потому что большая часть мира считает захват Крыма Россией незаконным.

«Это самым очевидным образом показывает связь между Крымом и Россией, показывает, что Крым является частью России, связанной с ней прочным мостом, — это же так символично», — сказала г-жа Шульман".