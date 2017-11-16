В аннексированном Крыму суд оставил под арестом украинского активиста

Суд в аннексированном Крыму оставил под арестом украинского активиста Владимира Балуха, которого обвиняют в незаконном приобретении и хранении боеприпасов и взрывчатки.

Подконтрольный России суд считает, что оснований изменить Владимиру Балуху меру пресечения нет. Также следствие полагает, что подсудимый может скрыться или оказать давление на свидетелей.

Сам активист заявил, что состояние его здоровья резко ухудшилось. По словам Балуха, ему не оказывают медицинскую помощь. Заключенному стало плохо на заседании суда 10 ноября. Согласно заключению врача, у активиста остеохондроз поясничной части.

Владимир Балух был арестован в декабре 2016 года. Он неоднократно заявлял о побоях и жестоком обращении в СИЗО. В начале августа суд приговорил активиста к трем годам и семи месяцам тюрьмы. Но после апелляции дело отправили на повторное рассмотрение в новом составе суда.

Сотрудники ФСБ утверждали, что на чердаке его дома были обнаружены десятки патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.