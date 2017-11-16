В Екатеринбурге установили скульптуру Эрнста Неизвестного "Маски скорби"

В Екатеринбурге на мемориальном комплексе жертвам политических репрессий установили скульптуру "Маски скорби" работы Эрнста Неизвестного. Монумент разместили на 12 километре Московского тракта – на месте массового захоронения жертв сталинского террора. Скульптуру официально откроют 20 ноября.

Согласно замыслу Эрнста Неизвестного, "Маски Скорби" должны были быть больше – 15 метров в высоту. Но литейщики из Екатеринбурга отлили скульптуру в масштабах один к одному с гипсовых слепков, выполненных Неизвестным.

"Маски скорби - часть масштабного триптиха, посвященного памяти жертв "Большого террора". Группа из трех скульптур должны были установить еще в начале девяностых в Воркуте, Магадане и Екатеринбурге - трех негласных столицах советского ГУЛАГа. Но до сих пор проект удалось реализовать только в Магадане.

Деньги, выделенные в 1991 году на уральский монумент, пропали. Гипсовые формы четырехметрового памятника за эти годы распилили, перевезли в Челябинск, затем вернули обратно. Владелец литейной мастерской из Екатеринбурга Иван Дубровин еще при жизни Эрнста Неизвестного пообещал скульптору отлить "Маски скорби".



В 2015 году городские власти торжественно заложили первый камень в постамент будущего памятника. Они пообещали, что через год монумент установят. Однако через год автор умер, а деньги в бюджете на "Маски скорби" не нашли. В начале этого года Иван Дубровин все же начал работу своими силами. Позднее чиновники поддержали проект.