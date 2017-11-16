В Петербурге открылся десятый ЛГБТ-кинофестиваль "Бок о бок"

В Санкт-Петербурге открылся десятый ЛГБТ-кинофестиваль "Бок о бок". В конкурсной программе примут участие 38 фильмов: 14 полнометражных и 24 короткометражки. Фильм открытия фестиваля – британская артхаусная картина "Божья земля" режиссера Фрэнсиса Ли, снятый в 2017 году. Он рассказывает об отношениях подростков, которые в итоге влюбляются друг в друга.

В программе документальных фильмов – лента российского режиссёра Дмитрия Кубасова "Бабочки" – о том, как выглядит неприятие "иных" в современной России, и как это неприятие воздействует на них самих. Два других документальных фильма обращены к истории: лента "Чавела" о мексиканской звезде и иконе 90-х годов Чавеле, а также картина "Уитни: дайте мне быть собой" об американской поп-певице Уитни Хьюстон.

По словам организатора Гули Султановой, у кинофестиваля "Бок о бок" в этом году есть основная тема – история. Она отметила, что одна из самых острых кинолент – это документальный фильм "Кости раздора", сделанный на испанском материале – об исторической памяти о режиме Франко. Кинолента рассказывает о преследовании разных групп людей при тоталитарном режиме. По мнению Гули Султановой, картина заставляет задуматься о современной России.

На фестивале также пройдут дискуссии, обсуждения фильмов, встречи с актерами. "Бок о бок" по традиции является дискуссионной площадкой. В этом году на ней будут говорить о расизме, гомофобии, вынужденной закрытости ЛГБТ-людей в спорте, отношениях между ЛГБТ-подросткам и возможности им помогать в условиях действующего в России закона о запрете пропаганды гомосексуальности. Среди тем обсуждения также положение так называемых "радужных" семей, преследование людей из ЛГБТ-сообщества и квир-культура.

По словам организатора Гули Султановой, кинофестиваль "Бок о бок" рассчитан на широкую аудиторию, но все же особое значение он имеет для людей из ЛГБТ-сообщества: это открытое пространство, в центре которого – вопросы, волнующие именно людей, многие из которых живут со стигмой, с неприятием себя. Возможность открыто говорить об этих проблемах для таких людей чрезвычайно важна.