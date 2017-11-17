Лужков: моя отставка была связана с отказом поддержать Медведева

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков утверждает, что причиной его отставки с поста столичного градоначальника в сентябре 2010 года с формулировкой "в связи с утратой доверия" стал его отказ поддержать возможное выдвижение кандидатуры тогдашнего президента Дмитрия Медведева на второй срок.

В книге мемуаров "Москва и жизнь", отрывки из которой публикует "Московский комсомолец", Лужков пишет, что в апреле 2010 года бизнесмен Борис Хаит передавал ему пожелание некой группы, якобы стоявшей за идеей выдвижения Медведева на второй срок, поддержать эту идею. При этом Хаит якобы предупреждал Лужкова, что отказ будет означать для него "конец политической карьеры". Московский мэр, как он утверждает, "решительно отказался" от предложения. Спустя несколько месяцев его вызвали к тогдашнему главе администрации президента Сергею Нарышкину и предложили написать заявление об увольнении по собственному желанию. Лужков отказался, написав в ответ, что не считает Медведева "нормальным президентом", после чего был уволен.

Кто именно входил в группу, якобы выступавшую за выдвижение Медведева на второй срок, Лужков не написал. При этом он утверждает, что, согласно договоренностям с Владимиром Путиным, Медведев должен был занимать должность президента только один срок. В реальности Медедев действительно не стал выдвигаться в президенты, и в 2012 году президентом вновь стал Владимир Путин.

Каких-либо комментариев Медведева и других упомянутых им лиц в связи с утверждениями Лужкова пока нет.