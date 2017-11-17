Генерал ФСО Лопырёв осужден на 10 лет колонии за получение взятки

Гарнизонный военный суд приговорил генерала Федеральной службы охраны Геннадия Лопырёва к десяти годам колонии и штрафу в 150 миллионов рублей. Он признан виновным в получении взятки на сумму более 6 миллионов рублей и незаконном хранении патронов. Генерал вины не признал, защита намерена обжаловать приговор. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат Руслан Закалюжный.

Суд не стал лишать Лопырёва генеральского звания и государственных наград. Семье генерала вернут всё арестованное на время следствия имущество.

Лопырёв был задержан с поличным 25 ноября 2016 года и отправлен под арест. По версии следствия, он получал взятки за покровительство при заключении госконтрактов. По информации источников РБК, Лопырёв курировал строительство государственных резиденций, в частности президентского комплекса "Бочаров ручей".