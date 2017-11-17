В Москве вручили российскую книжную премию "Просветитель"

В Москве объявлены победители премии "Просветитель", которую присуждают авторам лучших научно-популярных книг на русском языке.

Лучшей в номинации "Естественные и точные науки" признана книга "С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города". Её авторы Дарья Варламова и Антон Зайниев сами столкнулись с депрессией.

Победу в номинации "Гуманитарные науки" разделили между собой Александр Пиперски с книгой "Конструирование языков. От эсперанто до дотракийского" и коллектив авторов — Алена Козлова, Николай Михайлов, Ирина Островская и Ирина Щербакова — за книгу "Знак не сотрется. Судьбы остарбайтеров в письмах, воспоминаниях и устных рассказах". В ней рассказывается о жителях оккупированных Германией территорий, которых вывезли на принудительные работы во время Второй мировой войны.

В честь столетия русской революции оргкомитет "Просветителя" решил учредить специальную премию. В этой номинации выиграл проект Михаила Зыгаря "1917. Свободная история".

Премия "Просветитель" была учреждена в 2008 году фондом некоммерческих программ Дмитрия Зимина "Династия", который в 2015 году прекратил деятельность после признания НКО –"иностранным агентом". С 2016 года конкурс проводится при поддержке Zimin Foundation. Цель премии – привлечь внимание читателей к просветительскому жанру, поощрить авторов и создать предпосылки для расширения рынка просветительской литературы в России.