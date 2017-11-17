Отстраненный вице-президент Зимбабве вернулся в страну

Бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, отстраненный на прошлой неделе от должности по распоряжению президента Роберта Мугабе, вернулся в страну. Об этом сообщает в пятницу агентство France Presse.

Возвращение Мнангагвы стало возможным после того, как военные на этой неделе фактически взяли ситуацию в Зимбабве под контроль, поместив Мугабе, правящего страной почти 40 лет, под домашний арест. Именно отстранение вице-президента, которого называют одним из возможных преемников Мугабе, стало поводом для вмешательства армии.

По сообщениям из Хараре, Мугабе отказывается покинуть свой пост. Он ведет переговоры с военными. Накануне появилась фотография, на которой 93-летний президент запечатлен с вместе с начальником генерального штаба армии.

В пятницу военные заявили об аресте нескольких человек из окружения Мугабе. При этом армейские лидеры утверждают, что их действия не являются переворотом, и не говорят о том, что Мугабе отстранен от власти.

Высокопоставленный представитель Госдепартамента США Дональд Ямамото заявил, что в Вашингтоне надеются, что нынешние события станут "началом новой эры" для Зимбабве. Страны Запада неоднократно обвиняли Мугабе в нарушениях прав человека и репрессиях против политических оппонентов.