Опрос: в существовании бога уверена треть православных россиян

Половина жителей России верит в Бога. Среди россиян, считающих себя православными, таковых – 58 процентов. При этом только треть из них с уверенностью говорят, что Бог существует. Каждый восьмой православный россиянин не верит в существование Бога или испытывает сомнения по этому поводу. 24 процента респондентов верят в Бога время от времени. Таковы данные октябрьского опроса "Левада-центра".



40 процентов россиян верят в существование ада и дьявола. 55 процентов респондентов ответили, что верят в сглаз и порчу, отмечают эксперты "Левада-центра".

По данным социологов, 75 процентов россиян относят себя к православию. Всего в настоящее время в мире насчитывается около 260 миллионов православных христиан, в том числе около 100 миллионов живут в России.