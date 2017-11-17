РПЦ: "духовник Путина" епископ Тихон не связан с делом Серебренникова

Епископ Тихон (Шевкунов), которого называют духовником президента России Владимира Путина, не связан с делом режиссера Кирилла Серебренникова, - заявляет Патриарший совет Русской православной церкви. Об этом сообщает "Интерфакс". Источник агентства в совете также добавил, что епископ назвал "враньем" информацию о том, что он причастен к снятию с премьеры в Большом театре балета "Нуреев" в постановке Серебренникова.

Ранее в интервью, опубликованном на сайте Радио Свобода, он назвал Серебренникова человеком, убеждения которого очень далеки от его собственных, и отметил, что не видел его постановок и фильмов и не берется судить.

Телеканал "Дождь" со ссылкой на двух неназванных "федеральных чиновников" сообщил, что Шевкунов на закрытых встречах с Путиным выражал недовольство творчеством режиссера. Кроме этого, епископ, предположительно, рассказывал о своем отношении к деятельности Кирилла Серебренникова руководству ФСБ. Все это, по данным "Дождя", происходило еще до обысков в московском театре "Гоголь-центр", которым руководит Серебренников.

Обыски в московском театре "Гоголь-центр", который возглавляет Кирилл Серебренников, прошли в конце мая. Было возбуждено дело о хищении бюджетных средств. В конце августа задержали самого Серебренникова. В настоящее время он находится под домашним арестом. Режиссер называет предъявленные ему обвинения "абсурдными".