Культ без личности

100-летие Октябрьской революции, которую в разном контексте вспоминали весь этот год, не принесло главного результата – внятной оценки события, повлиявшего на ход мировой истории, так и не прозвучало. Понятно, что курс нынешней российской власти на твердую государственность не должен пересекаться с митингами и забастовками даже в истоках, но это только отчасти объясняет равнодушие историков и общества в целом к важнейшему в прошлом России периоду.

Впрочем, отсутствие официальной исторической позиции позволяет увидеть, как трансформируется миф и отношение к нему в естественных, так сказать, условиях. Например, "Цели и достижения Великой Октябрьской Социалистической революции" обсуждались вовсе не на очередной съезде большевиков, а в первый образовательный день Международного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Не менее показательна история с выставкой "Ленин" в зале федеральных архивов: среди представленных на ней экспонатов посетители обнаружили документ из якобы Сводки российской контрразведки, который свидетельствовал о переводе синдикатом "Дисконто-Гезельшафт" 315 000 марок на счет Ленина в июне 1917 года. Документ этот был признан фальшивкой еще в 50-е годы прошлого века, причем распознал это американский историк, а на московской экспозиции бумага оказалась, по словам директора РГАСПИ, случайно – "сотрудники просто перепутали папки".

Павел Гнилорыбов, эпизод 1: прижизненный барельеф как проявление личной признательности .

Очень кстати в этом году в серии "ЖЗЛ" вышла книжка Льва Данилкина "Ленин: Пантократор солнечных пылинок", в которой большевистский лидер рисуется как частное лицо, с опорой на воспоминания современников и обширнейший архив самого героя. "В " контуре колоссального купола лба " нельзя не заметить " какое-то физическое излучение света от его поверхности …" - цитирует автор восхищенного Луначарского. Благодаря подобным источникам Ленин, действительно, из исторического персонажа превращается в конкретную личность, которая, по мнению Льва Данилкина, не имела нечего общего с его политической ипостасью. " Евгений Николаевич, уезжайте. Уважаю Ваш талант, но Вы мне мешаете. Я вынужден Вас арестовать, если Вы не уедете " - писал ВИ в 1920 году бывшему своему однокурснику, и эта цитата из книги Данилкина говорит о времени больше, чем любые исторические исследования.

Лев Данилкин о том, почему Ленин оказался в тени Сталина

Вне всякого сомнения, фигура Ленина, человека, который годами не появлялся в России (с 1905 года до апреля 1917-го он провел на родине не больше 200 дней), и все-таки сумел в нужный момент не только взять власть, но и удержать ее, заслуживает не меньшего внимания, чем Иосиф Сталин. Однако даже образ Ильича, сконструированный его преемником согласно идеологическим потребностям того времени и продолжающий существовать в теле мумии на Красной площади, образ человека, обращающегося к массам, и при этом "самого человечного", с прищуром и кепкой в руке, остается неизменным. Во всяком случае, для людей старшего поколения.

Кто лежит в Мавзолее?

Фигура Ленина утратила актуальность, считает преподаватель истории Леонид Кацва, поскольку он является символом революции, а сегодня востребована империя, и не только официальной властью:

- Даже на коммунистических митингах портретов Ленина почти нет, а есть сталинские , - поясняет историк. – Ч то касается учебников, то сейчас их стали писать так, чтобы никого не обидеть, таким образом якобы установится национальное единство. Возьмем, для примера, "Апрельские тезисы". В учебнике написано, что Ленин призывал перейти к новому этапу революции социалистическому, который даст власть пролетариату и беднейшему крестьянству. Возглавить этот процесс, полагал он, должна Большевистская партия.

Этот текст абсолютно пустой. Он не несет в себе никакой информации, потому что здесь нет даже попытки что бы то ни было объяснить. Поэтому для школьника, который ограничится учебником, если учитель не объяснит этот текст, эти слова никаким смыслом не обладают. А что объяснит учитель - вопрос очень спорный .

Здесь надо заметить, что те ученики, кто фигурой Ленина, возможно, именно из-за скудности информации в учебнике, все-таки заинтересовались, ищут материалы в интернете. " Читая в 8-м классе про революции, я задумывалась , - объясняет активист "Рот Фронта" Светлана Миронова - п очему пишут именно так? И когда стала тот период изучать подробнее, то поняла, что Ленин заслуживает уважения всего нашего народа.

Я вижу Ленина как продолжателя Маркса, то есть как человека, который объяснил марксизм для русских людей и, соответственно, привел страну к революции. Да, есть выражение, что "счастье всего мира не стоит слезинки невинного ребенка". Но мне кажется, что счастье всего мира стоит слезинки и даже, возможно, сотни невинных детей. К сожалению, я не вижу других вариантов ».

Иными словами, дело Маркса-Ленина продолжает жить, и не только в душах старых коммунистов. 100-летие Октябрьской революции могло послужить хорошим поводом для исторической рефлексии, поскольку революционные события изменили судьбу всех поголовно семей, независимо от сословий. С другой стороны, российские историки не сходятся даже в оценке лидера революции. Так он и остается - милый человек, вершивший страшные дела – между небом и землей, на Красной площади.

Нерв русской революции

Владимир Булдаков, историк:

- Еще в советское время отношение к Ленину менялось. Я это точно знаю, поскольку при Советской власти учился в аспирантуре. Кстати сказать, моменты эмоционального отторжения от текстов, которые приходилось читать, проявились уже в 16 лет – просто сама стилистика, тон работ не нравились. Позже случалось и другое - захватывало, затягивало иной раз. Но я не вижу в этом ничего удивительного, потому что Ленина адекватно воспринимать очень и очень трудно.

Это связано, в частности, и с тем, что многие его высказывания прочитываются буквально - расстрелять, повесить и прочее, прочее. Был ли Ленин злым человеком? Не был, но хотел казаться, поскольку революционер. А революционеры, по крайней мере, французские, террор практиковали. Однако не могу сказать, что он злоупотреблял агрессивной риторикой по отношению к смертной казни. Дело в том, что в феврале 1917 года смертную казнь отменили, и о ней уже было не принято говорить. Кроме того, Ленин упрекал Временное правительство, когда оно собиралось восстановить смертную казнь.

Что касается Гражданской войны, то она была совсем не такой, как принято показывать. И Ленину казалось, что революционный процесс идет слишком медленно. В связи с этим он мог сказать: "русский человек слишком добрый", то есть народ надо подтолкнуть к активным действиям. Садизма тут ни капли нет, уверяю вас. Ради идеи Ленин был готов на все. И никуда не денешься, он считал, что революционер - это носитель совершенно иной морали, которая ничего общего не имеет с моралью буржуазной. То есть мораль определяется какой-то целью, и то, что при достижении этой цели будут некоторые людские издержки, ну, это считалось вполне естественным. Кстати сказать, что вполне в духе времени - 1917 год, идет мировая война, и весьма кровопролитная.

Всякая личность, помимо каких-то врожденных качеств, - это продукт эпохи. Ленин выдвинулся и победил на волне массового движения, на волне, будем говорить прямо, "русского бунта", хотя сам был из интеллигентской среды. Такая случилась парадоксальная на первый взгляд вещь. На самом деле, для революции это естественное явление. Просто Ленин ухитрился уловить нерв русской революции. Он не питал никаких иллюзий относительно масс, считал, что там есть всякие элементы, неграмотные, дикие и пр. Но для того чтобы делать историю, следовало опереться на эту "злую силу" тогдашнего исторического момента. Поэтому он и победил, а не за счет выдающихся умственных качеств. Еще, возможно, за счет исторического инстинкта. Потому что, если в мире идет кровопролитнейшая война, то надо добиваться мира обязательно и срочно. Другие этого понять не смогли.

В отдельно взятой стране

Сергей Соловьев, историк:

- На самом деле, людей, которые уже в постсоветское время всерьез занимаются Октябрьской революцией и фигурой Ленина, немного. Хотя, казалось бы, открытие новых документов должно привести к усилению исследовательского интереса. Но, с моей точки зрения, до сих пор одной из лучших работ по Октябрьской революции и причинам прихода к власти большевиков остается работа американского историка Алекса Рабиновича.

Другое дело, что существует некий запрос на мифологизацию Ленина, культ которого был сконструирован еще Сталиным с целью переноса на собственную личность. Я думаю, Сталин это делал совершенно сознательно. Он был одним из главных инициаторов строительства Мавзолея и сохранения тела Ленина, против чего категорически возражала Надежда Константиновна. Но ее к тому моменту уже никто не слушал.

Что касается "немецких денег", то на данный момент все материалы, которые якобы свидетельствуют о том, что немцы финансировали Ленина до 1917 года, до Октябрьской революции, опубликованы. Они исследованы и разобраны американскими и российскими историками, которые доказали, что это мифология. Опубликованные документы являются либо косвенными свидетельствами, либо прямой фальсификацией.

На вопрос, почему человек, столько времени проживший за границей, сумел возглавить революцию и победить, мне кажется, есть другой ответ. Ленин действительно потратил очень много времени для того, чтобы разобраться, на каких социальных и экономических устоях держится Императорская Россия, как она функционирует. На становление Ленина-политика огромно влияние оказала революция 1905 года, когда он отошел от традиционного, ортодоксального марксизма, заявив, что рабочий класс не может в России взять власть в отрыве от союза с крестьянством.

Дело в том, что Ленин - довольно уникальный случай политического деятеля, который умел признавать свои ошибки и их исправлять. Можно вспомнить историю с введением НЭПа, военного коммунизма. Можно вспомнить менее известную историю, когда Ленин после подавления корниловского мятежа в начале сентября 1917 года обращается к лидерам эсеров и меньшевиков с предложением - создать единое социалистическое правительство, тем самым отменив власть Временного правительства, разорвав союз с буржуазией. Он понимал, что русская буржуазия неотделима от русского самодержавия, нереволюционна, в отличие от западноевропейской. (Что, кстати, сохраняется до сих пор). С точки зрения Алекса Рабиновича, если бы такой союз состоялся, он мог бы очень сильно снизить накал Гражданской войны. Конечно, история не знает сослагательного наклонения, но я думаю, что в тот момент альтернатива Гражданской войне еще была возможна. Однако лидеры правых эсеров и меньшевиков отказались от компромисса. И Ленин мгновенно переориентируется на вооруженное восстание.

Он очень хорошо понимал, чего в данный конкретный момент хотят массы - те самые рабочие и солдаты. Умел с ними говорить на понятном им языке и, действительно, чувствовал перемены в настроении гораздо раньше, чем вся остальная партия, (может быть, за исключением Троцкого), и вовремя менял курс, хотя и с трудом из-за инертности однопартийцев.

Павел Гнилорыбов, эпизод 2: благодарные железнодорожники

Актуальность ленинского наследия сохраняется в идеалах социальной справедливости, прежде всего. С точки зрения Ленина, как и всех образованных марксистов того времени, социалистическая революция невозможна в одной отдельно взятой стране. Революция может быть, в конечном итоге, только мировой. Когда в России началась революция, Ленин полагал, что насущная задача - продержаться до начала мирового процесса. А тогда многим, не только Ленину, казалось, что Первая мировая война взрывает капиталистическую систему в целом. И, действительно, после Октябрьской революции рухнули еще три империи под непосредственным ее воздействием. Сталинская же модель была принципиально иная – мы живем в окружении врагов, и это состояние продлится максимально долго. Иными словами: мы строим социализм в одной отдельно взятой стране и любые жертвы на этом пути резонны.

Пугачев с образованием

Александр Гиринский, философ истории:

- Я считаю, что Ленин и целый ряд фигур левых от революционеров до философов, интеллектуалов, являются создателями одного из самых страшных мифов в ХХ века - мифа о пагубности буржуазности. Это главный западный миф, который по большому счету обращен против основания самой западной культуры. Ленина уже давно нет, революции нет, идея о миссионерстве пролетариата давно похоронена, а вот миф о том, что буржуазность - это плохо, ее надо преодолевать, живет по-прежнему.

Разумеется, не Ленин здесь основатель, но он - один из главных символических проводников этой идеи, по крайней мере, в России. И даже в западной культуре целый ряд левых философов из Ленина вытаскивают именно это. В соответствии с теорией культурной гегемонии Грамши, уже поздней левой теории,они говорят о том, что сегодня Ленин интересен не тем, что он революционер, что строил социализм, что он за диктатуру пролетариата и за национализацию собственности, нет. Сегодня он интересен как борец против определенного стиля жизни и стиля мышления.

Павел Гнилорыбов, эпизод 3: благодарность на государственном уровне

Левые идеи всегда начинаются с того, что причины несправедливости ищутся во внешних обстоятельствах - в институтах власти, в том, как устроены экономические отношения, социальная система, политические лифты. Причина зла всегда вовне. Пока вовне не поменять, внутри не изменится. Поэтому я считаю, что левая идея - это удар по самому центру западной культуры, ведь западная идея, в основе своей христианская, всегда начинает с того, что причина зла в самом человеке.

Ленин на тот момент, мне кажется, привнес в Россию все самое "передовое" с Запада. Жозеф де Местр, известный философ, посетив России, написал: "Бойтесь Пугачева с образованием". Вот Ленин - это Пугачев с образованием. Совмещение бунтарской стихии и умения общаться с массами, поверхностного, модного западного образования, начитанности, и сформировало вождя пролетариата.