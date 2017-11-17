В Минске арестован корреспондент "Украинского радио"

В Минске арестован собственный корреспондент "Украинского радио" в Белоруссии Павел Шаройко. Факт ареста подтвердил в пятницу председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания. По его словам, журналисту предъявлено стандартное для иностранных корреспондентов обвинение в "шпионаже". МИД Белоруссии пока не комментирует эту информацию.

Павла Шаройко арестовали дома еще 25 октября после обыска, но об этом стало известно только сейчас. Почти три недели попытки киевской редакции дозвониться до своего корреспондента и его родственников в Минске не давали результата.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что знают об аресте украинского гражданина Павла Шаройко и сейчас внешнеполитическим ведомством принимаются меры по защите его прав, - сообщает корреспондент Радио Свобода.

24 августа в Гомеле пропал 19-летний гражданин Украины, блогер Павел Гриб. Позже выяснилось, что сотрудники российской ФСБ выманили его в Белоруссию под видом встречи с девушкой и провели там задержание. После этого Павла вывезли в Краснодар, где третий месяц содержат в СИЗО по подозрению в терроризме. 7 ноября суд отказался выпустить украинца из следственного изолятора под домашний арест. Европейский суд по правам человека требует допустить к Грибу украинских врачей из-за ухудшения состояния здоровья.