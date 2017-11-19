Педагогика выживания: риски современной школы

Почему профессия учителя стала опасной и чего ждут от преподавателей ученики?

Выясняем с директором Центра образования № 109 Евгением Ямбургом, психологом, медиатором Андреем Пентиным, учителем информатики Александром Степановым, преподавателем словесности "Новой школы" Анастасией Серазетдиновой и студентами Московского городского педагогического университета.

Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Эллис.

Первый раз в эфире в воскресенье, 19 ноября в пять часов вечера.