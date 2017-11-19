Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Рожденные после СССР

Педагогика выживания: риски современной школы

Чем рискует учитель, входя в класс, а ученики - общаясь с преподавателем

Почему профессия учителя стала опасной и чего ждут от преподавателей ученики?

Выясняем с директором Центра образования № 109 Евгением Ямбургом, психологом, медиатором Андреем Пентиным, учителем информатики Александром Степановым, преподавателем словесности "Новой школы" Анастасией Серазетдиновой и студентами Московского городского педагогического университета.

Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Эллис.

Первый раз в эфире в воскресенье, 19 ноября в пять часов вечера.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Виджет для Сноба

Реклама вертикальная

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG