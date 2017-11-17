В Иркутске координатор штаба Навального арестован на семь суток

Свердловский районный суд Иркутска сегодня признал виновным координатора местного штаба Навального Сергея Беспалова в нарушении правил организации публичного мероприятия и арестовал его на семь суток. Об этом сообщает Сибирь.Реалии

На Беспалова был составлен протокол после встречи оппозиционера Алексея Навального с жителями Иркутска, которая состоялась 4 ноября. Городские власти позиционируют это мероприятие, как несанкционированный митинг. Сам Беспалов называет его встречей на частной территории. Активист заявил суду, что в материалах дела, на его взгляд, нет ни одного доказательства, подтверждающего, что он является организатором этого мероприятия.

Из зала суда Беспалова повезли в изолятор временного содержания. Он сам и его защитники сообщили Сибирь.Реалии, что будут обжаловать решение суда.

