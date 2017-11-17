Tesla представила первый в мире электрогрузовик

Компания Tesla представила первый в мире электрический грузовик с автопилотом. Новое изобретение Илона Маска показали в Калифорнии.

По словам Маска, запас хода электрогрузовика при полной загрузке в 40 тонн составляет 800 километров. При этом дизельные грузовики могут проходить без дозаправки до 1600 километров. Благодаря этому водители смогут добраться до пункта назначения и обратно без дозаправки.

По предварительным данным, машина поступит в продажу в 2020 году. Новинку хотели показать еще в конце октября. Но презентацию перенесли из-за ураганов в США.