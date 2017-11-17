The Bell: владелец РБК может купить "Деловой Петербург"

Владелец РБК Григорий Березкин может купить издание "Деловой Петербург". Об этом сообщает издание The Bell со ссылкой на источники.

Представитель Березкина рассказал изданию, что акционеры "Делового Петербурга" сами предложили бизнесмену купить издание. Источник The Bell рассказал, что акционеры "Делового Петербурга" заинтересованы в сделке, потому что это может гарантировать им защиту от бизнесмена Евгения Пригожина, который, предположительно, тоже планирует купить издание. Представитель Березкина сообщил, что бизнесмен "внимательно изучает" возможность купить "Деловой Петербург".

Ранее сообщалось, что издания "Деловой Петербург" и "Фонтанка" могут быть проданы холдингу "Национальная медиа группа" Пригожина. В холдинге эту информацию назвали недостоверной. "Фонтанка" связывала Пригожина с так называемой "частной военной компанией Вагнера".

