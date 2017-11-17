Активист штаба Навального выиграл суд против администрации Пскова

Суд в Пскове признал незаконным отказ администрации Пскова согласовать куб Навального на площади Ленина в центре города. Иск подал активист псковского штаба Навального Павел Чернов после того, как администрация предложила ему переместить пикет из центра города в гайд-парк под предлогом "иного мероприятия", который был запланирован раньше в том же месте и в то же время.

Суд установил, что "иное мероприятие", послужившее причиной отказа, было согласовано незаконно. Администрация заявила, что в тот же день, на несколько часов раньше поступила заявка на проведение "митинга численностью до 90 человек" от молодежной организации "Трезвая Россия". Однако митинг, в отличие от пикета, должен согласовываться не позднее чем за десять дней до его начала.

Ранее псковский штаб Навального выиграл все суды по итогам акции"За Навального" 7 октября. Тогда на Октябрьской площади были задержаны семь активистов. Суд прекратил производство по всем административным делам за отсутствием состава правонарушения.