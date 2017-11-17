У берегов Аргентины пропала подводная лодка ВМС

У берегов Аргентины пропала подводная лодка военно-морских сил станы. Экипаж перестал выходить на связь два дня назад. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя ВМС Аргентины Энрике Балби.

Субмарина пропала на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата.На борту подлодки находятся 44 человека. На их поиски направлены корабли и самолёты. Детали произошедшего выясняются.