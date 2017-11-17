Мугабе появился на публике впервые после домашнего ареста

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Президент Зимбабве Роберт Мугабе впервые появился на публике после захвата власти военными. Он посетил церемонию вручения дипломов в Открытом университете в Хараре.
Мугабе принял участие в исполнении гимна и поднялся на сцену в академической мантии.
15 ноября военные захватили власть в Зимбабве. Они отправили Мугабе под домашний арест и задержали нескольких министров. Сторонников президента обвиняют в экономических проблемах Зимбабве. Военные заявили, что не совершают переворот, а выступают против преступников в окружении президента.
Мугабе правил Зимбабве с 1980 года. По сообщениям из Хараре, Мугабе отказывается покинуть свой пост. Он ведет переговоры с военными.
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