Мугабе появился на публике впервые после домашнего ареста

Президент Зимбабве Роберт Мугабе впервые появился на публике после захвата власти военными. Он посетил церемонию вручения дипломов в Открытом университете в Хараре.

Мугабе принял участие в исполнении гимна и поднялся на сцену в академической мантии.

15 ноября военные захватили власть в Зимбабве. Они отправили Мугабе под домашний арест и задержали нескольких министров. Сторонников президента обвиняют в экономических проблемах Зимбабве. Военные заявили, что не совершают переворот, а выступают против преступников в окружении президента.

Мугабе правил Зимбабве с 1980 года. По сообщениям из Хараре, Мугабе отказывается покинуть свой пост. Он ведет переговоры с военными.