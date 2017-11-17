Турция отозвала своих военных с учений НАТО

Турция отозвала 40 своих военных с учений НАТО "Трехзубое копье 2017" в Норвегии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

По словам Эрдогана, в ходе маневров он сам и Мустафа Кемаль Ататюрк – первый президент Турецкой Республики – были названы "врагами" и охарактеризованы как потенциальные "цели" для нападения.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принес извинения Турции. Он рассказал, что ответственность за случившееся лежит на гражданском сотруднике, который готовил материалы к учениям по контракту с Норвегией.

Норвежская пресса отмечает, что сотрудник нашел изображение Ататюрка в интернете и использовал его для условного изображения сил противника.

Еще один инцидент связан с норвежским военнослужащим турецкого происхождения. Он создал учетную запись на внутренних интернет-ресурсах альянса от имени Эрдогана и опубликовал запись против военного союза. По словам Столтенберга, этого военного отстранят от службы в тренировочном центре НАТО.

Учения "Трехзубое копье 2017" проходили на территории Норвегии с 8 по 17 ноября. В них участвовали сотрудники информационно-управляющих систем командных центров НАТО в Великобритании, Нидерландах и Турции.