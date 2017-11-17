Путин с крыльями на единороге

Астраханский скульптор-самоучка Виктор Кропачев выковал из металла медведя с осетром в лапах, крыльями за спиной и головой Владимира Путина. Скульптура получила название "Ум, сила и душа". Кропачев планирует отправить ее в подарок президенту, а пока она выставлена в одном из дворов Астрахани, сообщает Каспий Инфо.

Астраханец занимается художественной ковкой с 2009 года и даже получил субсидию от службы занятости на развитие собственного дела, отмечает "Каспий Инфо". Композицию, по словам автора, следует понимать так: в виде медведя с головой Путина представлен образ России, орел, которого медведь попирает ногой - это внешние враги страны, а осетр - символ Астраханской области и намек на мальков осетра, которых Путин выпускал в Волгу.

В Сети произведение умельца получило широкий отклик. Часть комментаторов в ужасе, часть в восторге, но все согласны: образ получился воистину незабываемый.

Кагал Грибоедова

В Астрахани отлили бронзового Путина в образе ангела-медведя с осетром.

Салтыков-Щедрин, что ты делаешь, прекрати!

Наталья Сломова

Дети, знайте: вот что порождает сон разума и субсидии от службы занятости.

Алексей Цветков

Давайте его таким и запомним. Невтонов русская земля многих растеряла, но Микелянжелов пока есть.

Дмитрий Губанов

Это непременно нужно использовать в предвыборной кампании!

Многие считают, что скульптура заслуживает большего признания.

Татьяна Малкина

слушайте, а нельзя замутить так, чтобы путина-медведя, держащего в когтях стерлядь и попирающего левой лапой орла, перевезти в москву?

просто ужасно хочется все время на него смотреть! не отрываясь!

он прекрасен

Olga Sedakova

Установить на Красной площади, учредить жреческие служения и возлияния.

Еще один недавний проект, в котором образ Путина получил сюрреалистическую интерпретацию, хоть и куда более комплиментарную - календарь художника Вячеслава Нестерова и дизайнера Романа Аллянова "Путин на каждый день", посвященный 120-летию президентства Путина. У себя в Facebook художник охарактеризовал календарь как "юмористически-схоластический".

Календарем невозможно пользоваться по назначению: вместо дат на страницах значатся годы от 2018 до 2120-го, причем к каждому из них привязано событие будущего. Так, в 2052-м "об Украине еще говорят", в 2054-м "Европа вымерла, поскольку в ней жили только геи", а в 2026-м "решена проблема коррупции: теперь она легализована и облагается налогом". Фоном для этих дат служат изображения Путина верхом на единороге, на прогулке с трубкозубом на поводке или с диплодоком на блюдце.

Хотя художник заверяет, что изображения в календаре лишены политического подтекста, сетевые комментаторы без труда его находят.

Konstantin Kvashilava

Многозначительная картина, говорящая не только про Путина, но и про несогласных с его политикой

Boris Vorotnikov

А шары - это надежды россиян

Alexey Telitsyn

отличная идея что нет дат

путин же вечен

Работа опубликована на краудфандинговом сайте Planeta.ru; собранные средства, если верить автору, пойдут "на развитие мелкого и среднего современного (актуального) искусства в деревнях и сёлах Бардымского района где-то на Урале среди лиц неупомянутого возраста и пьянствующих актрис". Стилистической основой для иллюстраций послужили работы современного художника Нео Рауха, основателя Лейпцигской школы живописи - по определению автора календаря, в его работах "совмещаются соцреализм и сюрреализм". Кроме того, Раух работает в Восточной Германии, которая "является отправной точкой в биографии нашего главного героя".