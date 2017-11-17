Суд Брюсселя не принял решение о выдаче Пучдемона Испании

Суд Брюсселя не принял решение о выдаче экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых членов каталонского правительства Испании. Об этом сообщил адвокат Пучдемона Поль Бекар по итогам судебных слушаний в Брюсселе.

По словам Бекара, прокурор Бельгии требовал одобрить европейский ордер на арест Пучдемона, однако судья отложил принятие решения до 4 декабря по просьбе защитников. Если суд примет решение о выдаче испанским властям Пучдемона и его соратников, то они смогут обжаловать решение в суде второй инстанции. На рассмотрение жалобы отводится 15 дней.

​После референдума о независимости в Каталонии власти Испании ввели в провинции прямое правление. Региональное правительство и парламент отправили в отставку, на конец декабря назначены досрочные выборы.

Национальный высокий суд Испании выдал международный ордер на арест отстраненного от власти главы Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых его соратников. Против них выдвинули обвинения в мятеже и растрате бюджетных средств.

Мадрид направил запрос на задержание каталонских политиков в прокуратуру Бельгии, где сейчас находятся каталонские политики.