Взрыв в лагере беженцев в Сирии: погибли 20 человек

Не менее 20 человек погибли и 30 получили ранения во время взрыва лагере беженцев неподалёку от города Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сирийские средства массовой информации.

По данным агентства, на территории лагеря взорвался автомобиль, принадлежавший террористической группировке "Исламское государство". Reuters отмечает, что взрыв произошёл на территории, которую контролируют войска президента Сирии Башара Асада.

Кроме того, как минимум пятеро детей и двое гражданских лиц погибли в результате авианалёта в пригороде Дамаска. Об этом сообщает Associated Press. Правозащитники отмечают, что в авианалёте участвовали сирийские правительственные войска.

С 2014 года борьбу с радикальными исламистами в Сирии ведет международная коалиция во главе с США. Коалиция поддерживает силы сирийской демократической оппозиции. Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Коалиция неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима президента Сирии Башара Асада, которого страны Запада обвиняют в массовых нарушениях прав человека.