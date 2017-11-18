Сенатор Джилибрандт требует строже оценивать мужчин-политиков

Сенатор–демократ от штата Нью-Йорк Керстин Джилибрандт заявила в интервью The New York Times, что Билл Клинтон должен был покинуть пост президента, после того как его роман с Моникой Левински стал достоянием гласности.

Позднее Джилибрандт смягчила свою формулировку, отметив, что Клинтону следовало бы покинуть свой пост, если бы он оказался вовлеченным в такой скандал сегодня.

Активная феминистка и вероятный кандидат в президенты в 2020 году Джилибрандт – первый видный деятель Демократической партии, занявший столь жесткую позицию в отношении Билла Клинтона. В 1998 году Палата представителей объявила ему импичмент за дачу ложных показаний под присягой, но Сенат отказался досрочно прерывать полномочия главы государства.

Беседа Джилибрандт с The New York Times касалась также скандала вокруг ее коллеги сенатора-демократа Ала Франкена, обвиненного в сексуальных домогательствах десятилетней давности. "Нравы сильно изменились с тех пор, и то, что было приемлемо тогда, сегодня заслуживает осуждения. Мы вправе предъявлять более строгий счет современникам, включая президента Трампа", - заметила Джилибрандт.

В разгар прошлогодней президентской гонки была обнародована видеозапись, в которой республиканский кандидат крайне вульгарно высказывался по поводу женщин. Многочисленные обвинения в сексуальных домогательствах в свой адрес Трамп неизменно отвергал как "фейковые".