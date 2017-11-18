В Камбодже журналисты Радио Свободная Азия обвинены в шпионаже

Двое камбоджийских журналистов Уон Чин и Йонг Сочеамета, которые работали на радиостанции "Свободная Азия", финансируемой США, в субботу были обвинены в шпионаже. Как отмечает агентство Ассошиэйтед пресс, произошедшее стало последним примером усиления репрессий против противников авторитарного премьер-министра страны Хун Сена.

Чин и Сочеамета были арестованы во вторник и подозреваются в предоставлении информации иностранному государству, сказал представитель муниципального суда Пномпеня Ли Софана. Правительство премьер-министра Хун Сена и его союзников подвергли критики своих оппонентов, закрыв более десятка радиостанций и распустив основную оппозиционную партию.

В сентябре бюро радио "Свободная Азия" в Пномпене закрыло свой офис в Юго-Восточной Азии после 20 лет работы, объяснив это запугиванием правительством средств массовой информации, которое, по его словам, достигло "беспрецедентного уровня". В том же месяце независимая англоязычная газета The Cambodia Daily была вынуждена закрыться после того, как ее обвинили в невыплате огромного налогового долга - обвинение, которое оно назвало политически мотивированным.

Преследование журналистов воспринимается как часть усилий правительства Хун Сена по нейтрализации политических оппонентов в преддверии выборов в следующем году.

Хун Сен занимает свою должность с 1985 года и удерживает власть после переворота в 1997 году. Хотя Камбоджа, разоренная кровавым режимом «красных кхмеров» в 1970-х годах, в настоящее время является номинально демократическим государством, его институты остаются хрупкими и верховенство закона не соблюдается.