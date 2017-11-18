Минюст оштрафовал "Комитет против пыток" за отказ называться иноагентом

Правозащитная организация "Комитет по предотвращению пыток" по требованию Минюста России оштрафована на 400.000 рублей за отказ называться "иностранным агентом". Об этом сообщил руководитель организации Игорь Каляпин.

"Комитет по предотвращению пыток" - ранее существовал под названием "Комитет против пыток". Два года назад правозащитники, чтобы не называться "иностранным агентом" уже перерегистрировали организацию.

В настоящее время проходит обратный процесс : повторно регистрируется нижегородский "Комитет против пыток". Таким образом, штраф Минюста выписан на организацию, которая, по словам Игоря Каляпина, "уже два месяца находится в стадии ликвидации". "Вот никак не пойму я этих некрофильских наклонностей Минюста, - сообщил корреспонденту Радио Свобода Игорь Каляпин. - Как только мы запускаем процедуру ликвидации очередного юрлица, они спохватываются и начинают фигачить на уже мертвую организацию, штрафы. План по репрессиям, видимо, так выполняют".

Правозащитник попытался успокоить тех, кто переживает за судьбу одной из самых известных на сегодняшний день правозащитных организаций России. "Не волнуйтесь, всё в порядке. Мы никуда не деваемся. С 19 июля 2017 года снова работаем как "Комитет против пыток". Вернули себе историческое название. Иностранным агентом не являемся, не переживайте", - резюмирует Игорь Каляпин.