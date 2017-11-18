Госдепартамент США воздал дань памяти жертвам голодомора

В связи с 84-й годовщиной голода на Украине Госдепартамент США расспространил заявление в котором воздал дань уважения жертвам голодомора. " В этом месяце мы вспоминаем и воздаем дань уважения миллионам украинцев, которые умерли от голода в начале 1930-х годов в результате жестокой советской политики при Сталине", - говорится в заявлении пресс-секретаря Хизер Нойерт. По оценке Госдепартамента, "варварский захват украинских земель и культур, приведших к Голодомору, или "смерть от голода" стали одним из самых жестоких актов двадцатого века и превратил житницу Европы в страну неисчислимых человеческих страданий".

Воспоминание о годовщине Голодомора является важным торжественным событием, говорится в заявлении, "но мы также отмечаем стойкость оставшихся в живых, которые несли с собой память о близких, потерянных во время этого ужасающего голода". В заявлении говорится, что в конечном итоге советский режим не смог уничтожить самобытность и независимость украинского народа.

Отмечается, что Соединенные Штаты находятся вместе с народом Украины, когда "мы отмечаем эту трагедию, вызванную советскими порядками и осуждаем попытки отрицать ее как исторический факт". США подтверждают свою приверженность безопасной и процветающей Украине, свободной от внешней агрессии и оккупации, и способной выбирать свое будущее, говорится в заявлении госдепартамента.

На Украине в ноябре вспоминают жертв голодомора — массового голода, ставшего причиной значительных человеческих жертв на территории Украинской ССР в 1932–1933 годах. День памяти жертв голодомора отмечается на Украине ежегодно в четвертую субботу ноября. По данным киевского Института демографии и социальных исследований имени Птухи, за это время на территории республики от голода умерли около 4 миллионов человек, что составляло 13 процентов от её населения.