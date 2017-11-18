В Иркутске бизнесмен арестован на пять суток после митинга Навального

Свердловский районный суд Иркутска сегодня вынес постановление об аресте на пять суток предпринимателя Дмитрия Толмачева (известного в Иркутске как Че Гевара). Его признали виновным в нарушении правил организации публичного мероприятия, сообщает проект Сибирь.Реалии.

Полицейские составили на Дмитрия Толмачева протокол после митинга оппозиционера Алексея Навального, который состоялся 4 ноября в Иркутске. Толмачев предоставил штабу Навального в аренду площадку за торговым центром "Москва", который принадлежит ему. Предприниматель заключил соответствующий договор с координатором штаба Сергеем Беспаловым. Суд пришел к выводу, что Толмачев является организатором прошедшего мероприятия.

В суде допросили шесть свидетелей. Половина из них – это студенты, которые по просьбе своего преподавателя политологии Владимира Буханцова дали показания полиции. Накануне они были допрошены в Свердловском районном суде свидетелями по делу Беспалова. Его суд также признал организатором митинга Навального и арестовал на семь суток.

Толмачев заявил, что не считает себя виновным, а административное дело он назвал политическим. Он намерен обжаловать решение суда.

Решение суда вступило в силу в момент вынесения постановления. Из зала суда Дмитрия Толмачева увезли в спецприемник,. в котором уже отбывает наказание Беспалов.

