Путин открыл в Ялте памятник Александру III на территории Ливадии

Президент России Владимир Путин открыл в Ялте памятник императору Александру III на территории парка Ливадийского дворца в аннексированном Россией Крыму.



Как сообщает ТАСС, четырехметровый монумент царю изготовлен из бронзы на одном из уральских заводов, автором работы стал народный художник России Андрей Ковальчук. Император изображен сидящим на срубе дерева в военной форме и опирающимся на меч; позади него - горизонтальная рельефная стела, увенчанная двуглавым орлом. Памятник установлен на месте, где ранее находился Малый дворец наследника российского престола, построенный во второй половине XIX века "в татарском вкусе" и разрушенный в годы фашистской оккупации Крыма. В рабочем кабинете Малого Ливадийского дворца Александр III скончался 20 октября 1894 года.

В октябре на встрече с лауреатами конкурса "Учитель года" Путин назвал Александра III выдающимся деятелем и одним из строителей российского государства. По мнению многих историков, Александр III придерживался консервативно-охранительных националистических взглядов и проводил политику контрреформ, а также русификации национальных окраин.