Умер Малькольм Янг, один из основателей группы AC/DC

Малькольм Янг, один из основателей и участник австралийской группы AC/DC, скончался в субботу на 65-м году жизни. Об этом сообщается на официальной странице рокеров в Facebook.

Друзья-музыканты называют его "движущей силой" проекта. В заявлении от имени его брата Ангуса говорится, что наследие Малькольма Янга "будет жить вечно".

Причиной смерти 64-летнего музыканта называют деменцию. Мальком Янг покинул группу AC/DC в 2014 году именно из-за этого заболевания.

AC/DC была основана троими братьями Янгами в Сиднее в 1973 году. В октябре 2017 года AC/DC сообщила о смерти Джорджа Янга.