В Петербурге похищен 41-летний гражданин Таджикистана

В полицию Санкт-Петербурга обратился 43-летний уроженец Таджикистана, рассказавший, что 17 ноября утром во Фрунзенском районе города неизвестны похитили его младшего брата. Похитители представились "полицейскими" и предъявили служебные удостоверения. Они посадили 41-летнего мужчну в машину и увезли в неизвестном направлении.

Как сообщает петербургское издание "Фонтанка", заявитель запомнил номерной знак автомобиля. Полиция установила хозяина машины, но заявила, что в МВД он не работает. Расследование похищения продолжается.