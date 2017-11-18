Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

В Петербурге похищен 41-летний гражданин Таджикистана

Санкт-Петербург

В полицию Санкт-Петербурга обратился 43-летний уроженец Таджикистана, рассказавший, что 17 ноября утром во Фрунзенском районе города неизвестны похитили его младшего брата. Похитители представились "полицейскими" и предъявили служебные удостоверения. Они посадили 41-летнего мужчну в машину и увезли в неизвестном направлении.

Как сообщает петербургское издание "Фонтанка", заявитель запомнил номерной знак автомобиля. Полиция установила хозяина машины, но заявила, что в МВД он не работает. Расследование похищения продолжается.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG