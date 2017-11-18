Аргентина продолжает розыск своей пропавшей подводной лодки

В Аргентине продолжается поиск подводной лодки, пропавшей в Атлантическом океане. Последний зарегистрированный сигнал экипаж подал в минувшую среду. На борту находятся 44 военнослужащих.

Построенная в Германии дизель-электрическая субмарина "Сан-Хуан" совершала поход в южной Атлантике. Причиной произошедшего стали, предположительно, проблемы с энергетической установкой.

Командование ВМС Аргентины сообщило, что поиски субмарины пока не дали результата. Поисковую операцию ведут корабли аргентинского флота, самолеты и вертолеты. Помощь Аргентине предложили Бразилия, Уругвай, Перу, Великобритания и ЮАР. Аргентина согласилась использовать американский патрульный самолет "Орион", который находился на ее территории и готовился к антарктической экспедиции.